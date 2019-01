Giudice Sportivo, ben 8 turni di squalifica ad Antognetti!

Il difensore del San Lazzaro, dopo l'espulsione, protestava reiteratamente nello spogliatoio del D.d.g. Il Borgo perde tre giocatori e il mister, due squalificati per il Sarzana. Sette i diffidati

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 16/01/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



CAMPIONATO I CATEGORIA - GARE DEL 13/ 1/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



CIUFFARDI SIMONE (BORGO FOCE MAGRA A.F.)



A CARICO CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE



ANTOGNETTI DAMIANO (SAN LAZZARO LUNENSE)

Espulso per grave fallo di gioco, al termine della gara, mentre il ddg si dirigeva nel proprio spogliatoio, gli rivolgeva un'espressione minacciosa, accompagnata da un'altra di evidente discriminazione territoriale, con riferimento alla nazionalità del ddg medesimo.



A CARICO DI GIOCATORI ESPULSI - 1 GIORNATA DI SQUALIFICA



FIGLIE' LEONARDO (SARZANA 1906)

TONELLI MATTIA (SARZANA 1906)



A CARICO DI GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA DI 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



CHIAPPUCCI ANDREA (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

FIORINI GIACOMO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

SANDRI ALBERTO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

BERTANO SIMONE (LEVANTO CALCIO)

PROIETTI GABRIELE (SAN LAZZARO LUNENSE)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



PIAZZA CRISTOPHER (ANTICA LUNI)

VANGELI MATTEO (ANTICA LUNI)

FORESTI FABIO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

CAVITOLO FRANCESCO (CEPARANA)

BARITI DAMIANO (FOLLO SAN MARTINO)

MARCHI LUCA (MAROLACQUASANTA)

TORTORELLI GIORDANO (PEGAZZANO)

BERTELLONI FABIO (SAN LAZZARO LUNENSE)