Giudice Sportivo, Rebocco dietro la lavagna

"Viola" multati e con Brunetti, Gallo, Cella, Devoto e Cardetti squalificati. Due turni a Nuti del Pegazzano che perde anche Cattabiani. Follo senza Bellotti

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 27/03/2019, ha adottato le decisioni che di

CAMPIONATO I CATEGORIA - GARE DEL 24/ 3/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

REBOCCO - € 300,00

A titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento del proprio Presidente, del proprio Direttore

Generale e di un calciatore - tutti non in distinta- che, per buona parte dell'incontro, dalla tribuna, rivolgevano al ddg ripetute espressioni ingiuriose e per aver consentito agli stessi, non presenti in distinta, l'ingresso nella zona riservata a fine gara (sanzione aggravata per il ruolo ricoperto dai due dirigenti coinvolti).



A CARICO DI DIRIGENTI - INIBIZIONE FINO ALL'11/04/2019



BRUNETTI ANDREA (REBOCCO)

Non presente in distinta, assieme ad altri due tesserati e per buona parte dell'incontro, dalla tribuna, rivolgeva al ddg ripetute espressioni ingiuriose. Inoltre, al termine della gara, entrava indebitamente nella zona riservata.



GALLO GIUSEPPE (REBOCCO)

Non presente in distinta, assieme ad altri due tesserati e per buona parte dell'incontro, dalla tribuna, rivolgeva al ddg ripetute espressioni ingiuriose. Inoltre, al termine della gara, entrava indebitamente nella zona riservata.



A CARICO DI GIOCATORI ESPULSI - 2 GIORNATE DI SQUALIFICA



NUTI TOBIA (PEGAZZANO)

PARETO GIACOMO (SPORTING CLUB AURORA)



SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



CINI MATTIA (SAN LAZZARO LUNENSE)



A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER DUE GARE



CELLA GIANCARLO (REBOCCO)

Non presente in distinta, assieme ad altri due compagni e per buona parte dell'incontro, dalla tribuna, rivolgeva al ddg ripetute espressioni ingiuriose. Inoltre, al termine della gara, entrava indebitamente nella zona riservata.



VICALE LUCA (BORZOLI)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

BUSI MORRIS (RIVASAMBA H.C.A.)

RONCONE MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)



DEVOTO GIACOMO (REBOCCO)



SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR.)



BELLOTTI SIMONE (FOLLO SAN MARTINO)

CATTABIANI ALESSIO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

CARDETTI ALESSIO (REBOCCO)

CHELLA MICHELE (RICCO LE RONDINI)

GHIGGERI ALBERTO (SPORTING C. AURORA 1975)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



GUERRIERI FRANCESCO (ANTICA LUNI 2009)

CHIAPPUCCI ANDREA (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

POZZO MARCO (MONEGLIA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



RADICCHI FRANCESCO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

BRAVI DAVIDE (CEPARANA CALCIO)

ROMEO SIMONE (PEGAZZANO CALCIO 2015)



L.G.