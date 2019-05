Per lui niente semifinale con il Via dell'Acciaio

La Spezia - Dopo la finale Play - Off del Girone D di I Categoria disputate mercoledì sera al "Tanca" della Spezia il Sarzana 1906 perde per un turno il centrocampista Ragonesi in vista della semifinale regionale contro il Via dell'Acciaio.



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)



RAGONESI YARI (SARZANA CALCIO 1906)