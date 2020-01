La Spezia - Di seguito riportiamo le decisioni del Giudice Sportivo per quanto concerne il campionato di I Categoria Girone D.



DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 2/2020



NICORA FRANCESCO (RICCO LE RONDINI)



MASSAGGIATORI - SQUALIFICA. FINO AL 6/ 2/2020



GARIBALDI FABIO (CAPERANESE 2015) - Per somma di ammonizioni, di cui la seconda a fine gara.



A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE



RUBERTI GIUSEPPE (PEGAZZANO CALCIO 2015)

CAVALLERO PIETRO (SPORTING CLUB AURORA 1975)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



STRATA MANUEL (ARCOLA GARIBALDINA)



CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



DEVOTO ALESSIO (ARCOLA GARIBALDINA)

OLIGERI ALESSANDRO (FOLLO SAN MARTINO)

FERRARI DIEGO (RICCO LE RONDINI)

BERTOLA GIUSEPPE RAJAN (SAN LAZZARO LUNENSE)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



PALMERO ANDREA (CASARZA LIGURE)

BERTI LORENZO (FOLLO SAN MARTINO)

CANALINI EMANUELE (MAROLACQUASANTA)

TORTORELLI GIORDANO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

GIORGI ANDREA (RICCO LE RONDINI)

FRANCHINI FRANCESCO (SAN LAZZARO LUNENSE)

GRASSI GIONATA (SAN LAZZARO LUNENSE)

CATTABIANI ALESSIO (SARZANA CALCIO 1906 SRL)