Giudice Sportivo, Gallo del Rebocco fermato fino a Marzo

Il San Lazzaro Lunense perde Vangeli per quattro turni. Multe a Rebocco e allo stesso San Lazzaro Lunense. In totale sono 12 gli squalificati

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 31/01/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



CAMPIONATO I CATEGORIA - GARE DEL 21/01/2018 - DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



REBOCCO € 50,00

Per non aver utilizzato gli appositi cartelli per le sostituzioni.



SAN LAZZARO LUNENSE € 50,00

Per mancanza acqua calda nello spogliatoio riservato al d.d.g.



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 08/03/2018



GALLO GIUSEPPE (REBOCCO)

Perché, al 15' s.t., entrando sul t.d.g., contestava una decisione del d.d.g.. Alla notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava al d.d.g. con fare minaccioso caricando il pugno destro ma veniva fermato dai giocatori della sua società. Quindi, rivolgeva al d.d.g. espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose.





A CARICO DI MASSAGGIATORI - SQUALIFICA. FINO AL 08/02/2018



NARDI MATTIA (SAN LAZZARO LUNENSE) - allontanato



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE



VANGELI MATTEO (SAN LAZZARO LUNENSE)

Al 44' s.t., teneva una condotta violenta nei confronti di un giocatore della squadra avversaria.



SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



FILIPELLI LUCA (SEGESTA SPECIAL SERVICE)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



RICHERME DAVIDE (CANALETTO SEPOR)

GASPARINI LUCA (MAROLACQUASANTA)

VACCAREZZA NICHOLAS (MAROLACQUASANTA)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



SCAPPAZZONI ALESSIO (MONTEROSSO CALCIO)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

FERRARI DIEGO (RICCO LE RONDINI)

AGNESINI GIANLUCA (SAN LAZZARO LUNENSE)

CASTELVECCHIO DAVIDE (SESTIERI MARINA SPORTING)

COSCIOLI ANDREA (SESTIERI MARINA SPORTING)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



GUAZZONI LUCA (MONEGLIA)

CLAUSI ANDREA (MONTEROSSO CALCIO)

DELLA GIOVANNA LUCA (PRATO 2013)

BALSANO MATTIA (REBOCCO)

DI DIO GERARDO (SESTIERI MARINA SPORTING)