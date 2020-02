La Spezia - Di seguito riportiamo le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della scorsa domenica nel campionati di I Categoria Girone D.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



GASPAROTTI DAVIDE (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

MUSICO MICHELE (CAPERANESE 2015)





CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



ERIGOZZI IACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

GIORGI ANDREA (RICCO LE RONDINI)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



CONTI JACOPO (CASARZA LIGURE)

GUANO NICOLAS (INTERCOMUNALE BEVERINO)

ROMEO SIMONE (PEGAZZANO CALCIO 2015)