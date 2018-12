Giudice Sportivo, 31 giornate di squalifica complessive per il Riccò Le Rondini

Fermati Ferrari, Manuele Fiocchi, Dalforno, Carlos Martinez e Celaj. Tre turni a Pezzetti Multe per Riccò e Sarzana 1906. Nove gli squalificati, cinque in diffida

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 12/12/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - GARE DEL 9/12/2018 - DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - AMMENDA



RICCO' LE RONDINI - € 100,00

A titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dai propri tesserati, che ha portato alla sospensione definitiva della gara.





SARZANA CALCIO 1906 - € 75,00

Per aver danneggiato i propri tesserati la porta dello spogliatoio loro assegnato in campo avverso, frantumandone e staccandone il vetro inferiore.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA DI 1 GIORNATA



FIGONE MARCELLO (SPORTING CLUB AURORA) - Allontanato



A CARICO DI GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE



FERRARI DIEGO (RICCO' LE RONDINI)

A gioco fermo, colpiva un avversario con un calcio ad una coscia, lasciandogli un segno evidente e con fuoriuscita di sangue. Successivamente, abbandonando il tdg, correva verso il cancello che consentiva l'uscita dal recinto e, forzandolo, riusciva ad aprirlo, arrivando alla tribuna e discutendo animatamente con il pubblico che era sceso numeroso verso la ringhiera che delimita la tribuna dal recinto.



SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE



DALFORNO MARCO (RICCO' LE RONDINI)

In concorso con due compagni, colpiva gli avversari con calci e pugni a gioco fermo, infierendo anche su un altro avversario ancora steso a terra per un fallo subìto in precedenza.



FIOCCHI MANUEL (RICCO' LE RONDINI)

In concorso con due compagni, colpiva gli avversari con calci e pugni a gioco fermo, infierendo anche su un altro avversario ancora steso a terra per un fallo subìto in precedenza.



MARTINEZ CARLOS (RICCO' LE RONDINI)

In concorso con due compagni, colpiva gli avversari con calci e pugni a gioco fermo, infierendo anche su un altro avversario ancora steso a terra per un fallo subìto in precedenza.



SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



PEZZETTI NICHOLAS (SAN LAZZARO LUNENSE)

Rivolgeva al ddg un epiteto ingiurioso a carattere discriminatorio.



SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



CELAJ XHEKLANDO (RICCO' LE RONDINI)



A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



GUERRIERI FRANCESCO (ANTICA LUNI 2009)

SCAPPAZZONI ALESSIO (PEGAZZANO CALCIO 2015)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



AGNESINI GIANLUCA (ANTICA LUNI 2009)

BINDI JACOPO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

BARLETTA NICOLO' (LEVANTO CALCIO)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

POZZO MARCO (MONEGLIA)