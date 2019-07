Girone D, Castelnovese e Intercomunale Beverino ripescate

La Spezia - Come per i tornei di Eccellenza e Promozione la Delegazione ligure della Lega Nazionale Dilettanti ha emanato in serata la composizione dei gironi anche per quanto riguarda il campionato di I Categoria. Stesso format, abbastanza discusso, della scorsa stagione privilegiando i gironi del genovese che restano a 16 squadre mentre quelli del savonese e della provincia della Spezia si confermano a 14. Nel girone spezzino ammesse alla categoria superiore le finaliste degli scorsi Play - Off di II Categoria della Spezia ossia Castelnovese e Intercomunale Beverino. Salutano, come preventivato, il Moneglia e il Rebocco, mentre le altre novità sono il retrocesso Casarza Ligure, la neo promossa Arcola Garibaldina e la Caperanese. Il Sarzana 1906 non viene ripescato in Promozione. Campionato che inizierà il prossimo 13 Ottobre. Di seguito le 14 partecipanti al Girone D.



I Categoria Girone D stagione 2019/2020



1. ARCOLA GARIBALDINA

2. BORGO FOCE MAGRA A.F.

3. CAPERANESE

4. CASARZA LIGURE

5. CASTELNOVESE - AMMISSIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE

6. FOLLO SAN MARTINO

7. INTERCOMUNALE BEVERINO - AMMISSIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE

8. MAROLACQUASANTA

9. PEGAZZANO

10. RICCO' LE RONDINI

11. SAN LAZZARO LUNENSE

12. SARZANA 1906

13. SPORTING CLUB AURORA

14. TARROS SARZANESE



G.L.