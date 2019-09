Follo tris all'Arcola

Follo - Riscatta subito la falsa partenza in casa della Tarros Sarzanese il Follo San Martino che nella seconda giornata del girone di qualificazione della Coppa Liguria di I Categoria si impone con un netto 3 - 0 nei confronti dell'Arcola Garibaldina.



Partita con pochi colpi di scena fino al 24' quando un tiro di Della Pina è deviato in angolo dal portiere. Dal corner battuta insidiosa di Franceschini smanacciata dal portiere granata, ma la ribattuta trova pronto Riillo che insacca di testa. Lo stesso centrocampista sfiora il raddoppio al 40' colpendo in pieno la traversa.



Cinque minuti dopo il rientro in campo il 2 - 0 lo sigla Di Grottole insacca di testa un gran cross dello scatenato Della Pina . Passano pochi minuti ed a chiudere la partita ci pensa bomber Lombardini, che dopo aver saltato tre uomini incrocia un gran tiro imparabile per il portiere avversario. All'80' minuto è Alberti a negare il gol all'Arcola con un grande intervento sul neo entrato Davide Iaione.



Le parole del mister Andrea Cervia rilasciate al termine della partita:



"Abbiamo rischiato poco in questa partita, nonostante l'ottima qualità dell'Arcola Garibaldina. Le condizioni del campo non erano ideali per il nostro gioco, ma i ragazzi hanno risposto bene sia a livello atletico sia tattico. Sono molto soddisfatto, abbiamo molto da lavorare per esprimere al 100% il nostro calcio, ma questa è la strada giusta."



Tabellino



Follo San Martino - Arcola Garibaldina 3 - 0

Marcatori: 25' Riillo, 50' Di Grottole, 62' Lombardini.



Follo San Martino: Alberti, Moroni, Giuntoni, Fregosi, Tedeschi, Galassi (60' Messina), Franceschini, Di Grottole, Della Pina, Lombardini, Riillo (52' Petrucci). All. Cervia

A disp.: Benedini, Berti, Valletta, Campailla, Oligeri.



Arcola Garibaldina: Uccheddu, Otgianu, Agrifogli, Galazzi, Rovani, Angiolelli, Piro, Romano, Costa, Moreni, Cozzani. All. Pedretti

A disp.: Adroit, Venturi, Liotti, Agliano M., Praticò, Frione, IaioneD, Iaione M.