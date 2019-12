Follo: non solo Maggiore, due colpacci anche per il centrocampo

Follo - Dopo il "Cigno" Giacomo Maggiore continua la faraonica campagna di rafforzamento nel calciomercato invernale dell'ambizioso Follo San Martino. La squadra del presidente Luongo si assicura due Top - Player per il campionato di I Categoria anche nella zona nevralgica del campo. Arrivano infatti dal Don Bosco Spezia due elementi che mister Cervia conosce bene per averli già avuti alle sue dipendenze con la maglia "salesiana" indosso.



Il primo è Fabio Ferdani (nella foto di Ghini Fabrizio, ndr) oramai ex faro del centrocampo rossonero degli ultimi anni. Il classe '88, nove presenze e una rete in stagione, detterà i tempi del nuovo centrocampo di mister Cervia aggiungendo anche la sua presenza in zona gol e sulle conclusioni da calcio piazzato. Era alla settimana stagione in maglia salesiana, nelle precedenti sei (5 di Promozione e 1 di I Categoria vinta) 30 i gol realizzati dall'ex capitano del Don Bosco. Lo si ricorda anche per una breve esperienza al Magra Azzurri in Promozione e per aver disputato 10 partite in Serie D con la maglia della Sarzanese. Per lui anche due anni allo Spezia Calcio con 5 presenze in Serie D vincendo il campionato e 12 in Serie C2 con 2 reti all'attivo tra i professionisti.



"Dopo anni di militanza in salesiano ho maturato la decisione di lasciare il Don Bosco Spezia" - dichiara a Calcio Spezzino lo stesso Ferdani - "Una decisione tutt'altro che semplice, ma dettata da una serie di circostanze che non andavano più bene. Dopo anni a vestire la stessa maglia mi rimetto in gioco in un ambiente nuovo sperando di ottenere grandi risultati qui al Follo! Auguro ai miei ex compagni di raggiungere il loro obbiettivo, un saluto in particolare lo voglio rivolgere al gruppo dei "vecchietti" che per me sono ormai come dei fratelli."



L'altro elemento in arrivo al Follo è Alessandro Flagiello talentuoso centrocampista che può ricoprire più ruoli: dal trequartista alla mezzala passando anche per l'esterno. Il classe '90 ha vestito la maglia dell'Empoli Primavera passando poi in Serie D a Sestri Levante e Massese totalizzando 24 presenze complessive in un campionato. In seguito ha vestito la maglia "Verde" della Fezzanese nel campionato di Eccellenza per sei annate consecutive culminate con la vittoria dei Play - Off Nazionali ottenendo la prima storica promozione in Serie D del sodalizio del Presidente Arnaldo Stradini. In totale 134 presenze e 18 reti a Fezzano. Nelle ultime tre stagioni e mezza in salesiano ha realizzato 14 reti.



Ma la campagna acquisti invernale del Follo San Martino non sembra finita qua perchè, come scritto già nei nostri speciali di campionato, sembrerebbe in dirittura d'arrivo anche l'acquisizione dell'esperto esterno mancino Fabio Bertoletti, attualmente in lista di svincolo, ma anche lui ex Don Bosco Spezia.



In uscita viene invece svincolato l'attaccante Niccolò Anselmo ora libero di cercarsi una nuova sistemazione sul mercato.