Follo batte Borgo Foce Magra e si regala lo spareggio con il Levanto Calcio

Gara giocata su un campo pesante con sospensione per tracciare nuovamente le linee. Vantaggio di Riillo, pari di Valletta, gol decisivo di Villa Matteo. Per assegnare il titolo del Girone D necessario lo spareggio

Ameglia - Nel recupero della XXVI e ultima giornata del Girone D di I Categoria il Follo San Martino va a vincere al "La Ferrara" battendo il Borgo Foce Magra A.F. per 1 - 2 e si aggiudica la possibilità di giocarsi il titolo del campionato nello spareggio di domenica contro il Levanto Calcio. La squadra di Lorenzo Plicanti raggiunge infatti in testa alla classifica i rivieraschi di Agata a quota 50 punti in classifica. Tornando al match del "La Ferrara", giocato sotto una fitta pioggia e con un campo al limite della praticabilità, si registra subito un'occasione ospite per Danovaro che si fa ipnotizzare da Perotto. Il vantaggio ospite lo sigla poco dopo la mezzora Riillo abile a deviare un cross proveniente dalla sinistra alle spalle del portiere locale. Primo tempo che si chiude sullo 0 - 1. Partita che viene momentaneamente sospesa per tracciare nuovamente le linee bianche del terreno di gioco dato che la fitta pioggia aveva cancellato le segnature. Dopo quasi 15' minuti di stop la partita riprende e i ragazzi di Ciuffardi trovano il pareggio con un rigore trasformato da Francesco Valletta. Secondo tempo molto più vivace con i locali che in tutti i modi cercano di fare loro la posta in palio. In seguito "colpo proibito" di Bellotti in area di rigore su Bindi, i locali reclamano il secondo penalty che appare netto, ma l'arbitro fa proseguire tra le proteste. Passano però una decina di minuti e viene assegnato un calcio di rigore anche agli ospiti che è trasformato da Matteo Villa che riporta avanti la squadra di Plicanti. Gara che prosegue con tante mischie da ambo le parti, ma senza esito e il risultato non cambia più su un campo molto pesante. Da segnalare solo al 94° l'espulsione di Bindi per fallo da tergo su Bellotti. Tre punti fondamentali per il Follo San Martino che ora avrà la possibilità di giocarsi il titolo di I Categoria nello spareggio con il Levanto Calcio recuperando anche dalla squalifica il proprio bomber e fantasista Bariti. E pensare che il Follo è stata l'unica squadra a perdere punti contro il fanalino di coda Ceparana: quanto sarebbero stati pesanti adesso quei due punti...



Tabellino



Borgo Foce Magra A.F. - Follo San Martino 1 - 2

Marcatori: 35° Riillo (F), 65° [Rig.] Valletta (B), 72° [Rig.] Villa



Note: al 94° espulso Bindi (B) per fallo da tergo



Borgo Foce Magra A.F.: Perotto, Chiappucci, Tarabella, Galeotti, Tassielli, Marcuccetti, Delfini, Bindi, Gasparotti, Barbieri, Valletta. All. Ciuffardi

A disp.: Radicchi, Bertonati, Del Tufo, Bedini.



Follo San Martino: Benedini, Musetti, Moroni, Palagi, Bellotti, Fregosi, Danovaro, Villa, Nunez Gomez, Riillo, Conti. All. Plicanti Lorenzo

A disp.: Messina, Cundumi L., Paparcone, Maggiali, Bertagna, Campailla.