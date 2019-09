Follo alla distanza supera un buon Pegazzano

La Spezia - Seconda vittoria nel proprio girone di Coppa Liguria e sei punti in classifica per il Follo San Martino capace di andare ad espugnare il campo di quel Pegazzano che soltanto sette giorni prima aveva battuto la quotata Tarros Sarzanese, ma che si ritrovava per questa partita privo dell'ultimo acquisto Laudicina che così bene si era comportato contro i rossoneri di mister Fanan. Ospiti senza Lombardini che in attacco si affidano a Galassi con l'ex Di Grottole e Valletta.



Una partita inizialmente combattuta sulla zona centrale del campo con Folegnani comunque attento su due conclusioni dalla distanza di Di Grottole e di Riillo, poi al 10° è un ottimo scambio Galassi - Valletta con palla centrata sul primo palo Riillo bravo a farsi trovare pronto per realizzare la sua seconda rete in stagione in match ufficiali, finora tutti di Coppa Liguria. Reazione locale al gol subito e al 14° ecco uno scambio tra Arena e Romeo che calcia però alto. Poco dopo è invece Quezada a imbeccare il solito Romeo, ma la difesa ospite si salva in qualche modo. Al 20° Riillo ha l'occasione per firmare la doppietta personale, sempre su traversone di Valletta, ma il centrocampista alza troppo la mira e il pallone si perde sopra la traversa. Al 22° Azzaro alla conclusione, ma Alberti disinnesca senza grandi problemi. Risponde l'ex Don Bosco e Fezzanese Galassi, ma anche in questo caso il portiere ha la meglio. Al 37° ci vuole invece un miracoloso intervento di Alberti per negare il pareggio al Pegazzano su un colpo di testa del solito Romeo veramente ben indirizzato. Pegazzano che chiude in avanti: scambio Quezada - Romeo che viene però anticipato dal portiere di mister Cervia.





La ripresa si apre con il pareggio della compagine diretta da mister Bertolini. A siglarlo con un magnifico calcio piazzato è lo specialista Scappazzoni. Risposta del Follo al 63°: Galassi serve Berti (nella foto, ndr), tiro fuori. Stesso esito poco dopo sull'altro versante quando Diamanti metteva in condizione di battere a rete Arena. Al 73° Follo nuovamente avanti grazie auna percussione devastante del neo entrato Moroni che, dopo aver corso 50 mt con la palla al piede, mette a tu per tu con il portiere Galassi che insacca facilmente. Questa volta il Pegazzano non ne ha più e non riesce a reagire come in precedenza. Partita chiusa nel finale dal terzo gol della squadra di Cervia: Moroni recupera palla a centrocampo, si invola sulla fascia di competenza superando tre avversari e questa volta mette Forno a tu per tu con il portiere che fa 3-1. Per il Follo San Martino ecco quindi la seconda vittoria, sei punti in classifica appaiando proprio gli odierni avversari, ma con la gara contro il San Lazzaro Lunense da recuperare.



Questo il commenti di mister Cervia a fine gara:



"Faccio i complimenti ai miei ragazzi per l'ottima prestazione, abbiamo rischiato poco in difesa nonostante l'alta qualità dei nostri avversari. Dopo il gol al 10' potevamo raddoppiare pochi minuti dopo e sicuramente sarebbe stata una gara diversa. Il gol del pareggio avversario ha reso la partita molto più fisica ponendola in una situazione di stallo senza tanti colpi di scena da ambo i lati. L' ingresso di Moroni e il modo in cui ha interpretato il gioco ha cambiato le sorti di una partita che era destinata al pareggio."



Tabellino



Pegazzano - Follo San Martino 1 - 3

Marcatori: 10° Riillo (F), 50° Scappazzoni (P), 73° Galassi (F), 88° Forno (F)



Pegazzano: Folegnani, Barone, Ruberti, Raimondi (85° Coppola), Nuti, Ratti (75° Dabo Mamadu), Quezada (60° Diamanti), Azzaro (77° Franceschini), Romeo, Scappazzoni, Arena (65° Pieri). All. Bertolini

A disp.: De Nevi, Pasini, Macera.



Follo San Martino: Alberti, Sartini (77° Petrucci), Tedeschi, Oligeri, Fregosi, Forno, Riillo (68° Moroni), Berti, Valletta (85° Messina), Galassi, Di Grottole (64° Giuntoni). All. Cervia

A disp.: Benedini, Campailla, Anselmo, Della Pina.