Follo San Martino, il presidente Luongo saluta Cervia e dà il benvenuto a Lertora

Gente va, gente che arriva al Follo San Martino. Il presidente del sodalizio follese Luongo ha infatti voluto salutare e ringraziare mister Andrea Cervia dopo la separazione consensuale concretizzatasi nella serata di ieri. " A mister Cervia e a tutta la squadra della passata stagione va dato merito per i risultati eccellenti ottenuti che, a meno di clamorosi sviluppi da parte degli organi competenti, porteranno la nostra società per la prima volta a disputare un campionato di Promozione”.



Lo stesso presidente ha poi accolto in società l'ex Valdivara 5 Terre Juri Lertora che ricoprirà il ruolo di Addetto Stampa e Team Manager.



"Da oggi inizia la mia nuova avventura all'interno della società del Follo San Martino in qualità di Addetto Stampa e Team Manager. Un ruolo che già dal nome fa percepire le sue difficoltà e insidie, ma che cercherò di ricoprire con il massimo dell'impegno e della professionalità." - dichiara lo stesso Lertora che poi continua - "Permettetemi di ringraziare tutte le persone che in questi anni hanno collaborato con me, senza di loro non sarei mai cresciuto come uomo e soprattutto come dirigente. Da ognuno di loro, e parlo delle mie precedenti esperienze nelle file del Riccò Le Rondini, MonVer e ASD Monterosso Calcio e Valdivara 5 Terre, ho cercato di apprendere qualche "segreto" che sono certo mi servita in futuro.



Ed infine voglio ringraziare il Presidente Alessandro Luongo e tutte le persone del suo staff per questa grande occasione.



Il momento dei ringraziamenti inizia e finisce in queste righe, ora inizia la mia nuova avventura. La mia speranza è quella di riuscire a ricoprire al meglio questa doppia carica, ma la promessa che faccio è quella di non far mancare mai tre condizioni: passione, professionalità ed impegno. Forza Follo San Martino!"