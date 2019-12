Follo San Martino, il poker è servito

Follo - Poker d'assi servito nel giro di tre giorni al Follo San Martino. La squadra del presidente Luongo completa il suo calciomercato invernale mettendo a segno un altro colpo, il quinto considerando il ritorno di Bariti dall'Intercomunale Beverino ad inizio sessione, di assoluto valore. Dopo gli arrivi degli scorsi giorni di Maggiore, Ferdani e Flagiello, come anticipato da Calcio Spezzino, è ora ufficiale la firma di Fabio Bertoletti. Il forte esterno mancino era in lista di svincolo dopo l'ultimo campionato con la maglia del Don Bosco Spezia. Il terzino sinistro classe '83 aveva vestito la maglia "salesiana" nelle ultime sei stagioni. In precedenza si ricordano le esperienze con il 5 Terre MonVer, con il Colli di Luni, l'Ortonovo, Canaletto, Lerici e in Toscana con il Lunigiana. Bertoletti è un vero e proprio jolly che sulla corsia mancina di competenza può disimpegnarsi sia alto che basso, ma anche interno di centrocampo. Insomma la squadra di mister Cervia ora ha veramente tutto per puntare in altissimo.