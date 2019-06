Follo San Martino, finisce l'era Plicanti

Follo - La notizia era nell'aria e nelle scorse settimane l'avevamo già anticipata nei nostri speciali di calciomercato, ma ora ecco i crismi dell'ufficialità. Nella prossima stagione non sarà più mister Lorenzo Plicanti a guidare il Follo San Martino. Dopo il campionato in cui subentrò in corso ottenendo una grande salvezza e l'annata appena conclusa dove ha sfiorato la vittoria del torneo partecipando poi alla finale Play - Off del Girone D le parti interessate hanno deciso, seppur a malincuore, di separarsi in maniera consensuale. "Di comune accordo abbiamo deciso di interrompere il rapporto con mister Plicanti" - dichiara ai microfoni di Calcio Spezzino il direttore sportivo Marco Baldini che poi continua - "Lo ringraziamo per la splendida stagione da poco conclusa e gli auguriamo di trovare presto un nuovo e stimolante incarico che un allenatore delle sue capacità e qualità merita sia come persona che come mister."