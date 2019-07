Follo San Martino, è Cervia il nuovo allenatore

Follo - Dopo la separazione da mister Lorenzo Plicanti, che aveva guidato la squadra nelle ultime due stagioni ottenendo una salvezza e un primo posto in coabitazione con il Levanto Calcio perdendo poi lo spareggio per il campionato, il Follo San Martino ha presentato nella serata odierna il nuovo allenatore. Come anticipato nell'ultimo articolo di calcio mercato da parte di Calcio Spezzino si tratta di mister Andrea Cervia (nella foto la presentazione con il presidente Luongo, ndr). Nell'ultima stagione Cervia aveva guidato in Eccellenza il Valdivara 5 Terre nella primissima parte di campionato centrando l'unica vittoria stagionale nell'intero torneo da parte degli spezzini. In precedenza lo si ricorda in Promozione al Real Fiumaretta con cui conquistò la salvezza da neo promosso e in I Categoria e in Promozione al Don Bosco Spezia dove vinse il campionato e conquistò poi la permanenza di categoria. Ora la nuova avventura al Follo San Martino dove ritroverà una sua vecchia conoscenza come Maurizio Pasciuti suo compagno d'avventure al Real Fiumaretta e nuovo Direttore Sportivo della società di Follo.