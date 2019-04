Finisce in parità il big match tra Follo e Levanto

Il sale nella coda del confronto tra le due capolista di I Categoria. Levanto avanti a tre minuti dalla fine con Nicora raggiunto sul pareggio al 94° da Palagi.

Follo - Tutto nel finale nel “match-clou” di Follo tra il Follo San Martino e il Levanto Calcio, con i ragazzi di mister Plicanti scesi in campo in formazione rimaneggiata e che pareggia proprio nel recupero, che si dividono la posta in palio difronte ad una buona cornice di pubblico. Si va così all’ultima giornata e chissà che per decidere chi sale in Promozione direttamente non sia necessario uno spareggio. In caso di più di due in prima posizione al termine, invece, come noto vale la classifica avulsa. E veniamo alla cronaca.



Al 25’ Barletta sfiora la traversa, al 29’ Villa vicino al gol su cross di Musetti, al 32’ Nunez Gomez fa la barba al palo su traversone di Bariti e al 40’ Benedini è grande su una stoccata al volo di Righetti su calcio d’angolo di Barletta.



Nella ripresa, al 22’ Benedini è nuovamente molto bravo su un tentativo di Nicolò Minetti imbeccato da Righetti, al 23’ è Moretti a dire di no a Bariti al termine di un travolgente “assolo” di quest’ultimo e al 26’ ritocca a Benedini su un’altra botta al volo di Righetti servito da Barletta. Al 42’ rivieraschi in vantaggio con Nicora su passaggio di Righetti, ma a tempo regolamentare scaduto Palagi pareggia su “assist” di Bariti con le due formazioni che continuano abbracciate in vetta alla classifica.



Tabellino



Follo San Martino - Levanto Calcio 1 - 1

Marcatori: 87° Nicora (L), 94° Palagi (F)



FOLLO SAN MARTINO: Benedini, Musetti, Paparcone (72’ Condumi); Palagi, Bellotti, Conti; Danovaro (65’ Maggiali), Villa, Nunez Gomez; Bariti, Riillo (72’ Moroni). All. Plicanti.

LEVANTO: Moretti, Zoppi, Nicora; Bertano, Giorgi, Monti (58’ Minetti N.); Romano, Filippone, Righetti (92’ Agrò); Barletta (89’ Callo), Garibotti (85’Sassarini). All. Agata.



ARBITRO: Spigno di Genova.