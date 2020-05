Fabiani: "Completerei il campionato in corso appena possibile"

La Spezia - Il suo Marolacquasanta era una delle sorprese più positive della stagione. Partito a razzo è rimasto in testa al campionato di I Categoria nella prima parte di stagione per poi assestarsi a ridosso o dentro la zona Play - Off. Una squadra giovane che esprimeva un ottimo calcio e, che dopo la salvezza ottenuta l'anno passato, è riuscita a colmare anche la lacuna della finalizzazione dell'ottima manovra. Una manovra "pensata" e provata dalla panchina da mister Paolo Fabiani che è oggi nostro ospite per una piacevole chiacchierata.



Buongiorno mister. Nei giorni scorsi il Presidente Regionale Ivaldi si è pronunciato in merito alle possibili decisioni che verranno prese su promozioni e retrocessioni dicendo che, pur non potendo rendere la cosa pubblica al momento, hanno le idee molto chiare. Secondo lei che linea verrà seguita?



"Buongiorno a tutti i lettori di Calcio Spezzino. Non so che decisioni prenderanno, le soluzioni ventilate erano parecchie. È confortante sapere che la federazione abbia le idee chiare sul da farsi."



"In attesa di decisioni ufficiali i rumors dicono prima classificata promossa e blocco delle retrocessioni. E' d’accordo? Avrebbe seguito la solita linea o avresti fatto altrimenti?



"Premesso che qualsiasi decisione accontenterà e scontenterà qualcuno, io sospenderei l’attuale campionato per riprenderlo appena possibile ripartendo dalla situazione attuale. Un’annata calcistica verrebbe giocata in due anni, consentendo alle società di riorganizzarsi e agli atleti di ritrovare la forma fisica migliore."



Si e parlato, tra le altre cose, di un possibile calo dei fuoriquota da 3 a 2 nei campionati di Promozione ed Eccellenza e dell’eliminazione del fuoriquota in Prima Categoria. E' favorevole? Perché?



"Si sono favorevole: il giocare o meno dipende dalle qualità del calciatore e non dall’età."



Adesso come vede il futuro del calcio dilettantistico?



"Purtroppo molto incerto: le difficoltà incontrate dalle società dilettantistiche erano già molte e temo che la situazione che stiamo vivendo possa peggiorare le cose sia sotto il profilo economico che organizzativo. Mi auguro che la federazione vada incontro alle squadre, magari esentandole dal pagamento della prossima iscrizione. Sarebbe un buon inizio..."



Il Marolacquasanta come si preparerà alla stagione della ripartenza?



"Il Marola, come penso tante altre squadre, attende le decisioni della federazione per poi cercare di organizzare al meglio la prossima stagione."



E mister Fabiani sarà ancora alla guida dei rossoverdi?



"Sinceramente Guido proprio non lo so, dopo lo stop “inedito” non ho ancora pensato al prossimo anno."



Siamo in chiusura. Ringraziandola per questa bella chiacchierata le chiedo se volesse aggiungere altro prima di salutarci?



"Sì permettimi, da ex fezzanotto, di esprimere il mio disappunto sulle decisioni prese dalla Lega Nazionale Dilettanti in Serie D: non trovo corretto che, con così tante partite ancora da disputare, vengano retrocesse le ultime quattro oltretutto alcune con partite ancora da disputare. Ti ringrazio per lo spazio concessomi, un saluto a te e a tutti i lettori di Calcio Spezzino."