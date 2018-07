Ecco le prime mosse del San Lazzaro Lunense

Come anticipato la squadra di mister Biavati pesca a piene mani dall'Antica Luni in una sorta di "scambio di giocatori". Tre le conferme, molti i giovani promossi in Prima Squadra

Sarzana - Dopo l'annuncio dell'arrivo in panchina di mister Biavati si inizia a muovere il San Lazzaro Lunense. Come anticipato da Calcio Spezzino molti gli innesti alla rosa in arrivo dalla formazione dell'Antica Luni in una sorta di scambio di mercato visti i molti ex San Lazzaro ingaggiati dai gialloblu. Arrivano nel sodalizio di Sarzana, ritrovando quindi il loro ex allenatore ai tempi di Luni due stagioni fa, i difensore Cini e Aldovardi, i centrocampisti Bertelloni, Isoppo e Lombardi e gli attaccanti Canalini e Balloni. Insieme a loro ufficiali anche le prime tre riconferme alla rosa della scorsa stagione ossia il portiere Neri, il difensore Cattani e il bomber Franzoni (nella foto con mister Biavati, ndr) che nonostante alcune richieste ha deciso di rimanere a vestire la maglia del San Lazzaro Lunense. "Sono molto contento di affrontare un campionato difficile come la I Categoria con giocatori che mi hanno dato molte soddisfazioni in passato" - dichiara ai microfoni di Calcio Spezzino mister Biavati, che poi continua - "Sono sicuro che non mi deluderanno neanche nella categoria superiore, pertanto li ringrazio per aver accettato questa nuova avventura. Insieme cercheremo di migliorare il piazzamento dell'anno scorso anche grazie all'aiuto di alcuni giocatori molto importanti che hanno deciso di rimanere nonostante avessero offerte da parte di altre società." Inoltre l'allenatore potrà contare su alcuni giovani promossi dal vivaio quali i difensori tutti classe 2000 Ferrari, Canini, Lippi e Acinapura e i centrocampisti Mancangio, classe '98, e il classe 2000 Manzotti.