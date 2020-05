Ecco la prima squadra dilettante che è tornata ad allenarsi

Una decisione sulla possibile ripresa dei campionati è stata ancora una volta rimandata con il comunicato emanato dalla F.I.G.C. nella serata di ieri che ha di fatto posticipato la data dell'importantissimo Consiglio Federale dove parteciperanno le leghe di Serie A, Serie B, Lega Pro e Dilettanti, ma intanto c'è chi ha deciso incredibilmente di tornare in campo e riprendere ad allenarsi anche tra i dilettanti. La prima squadra italiana dilettantistica a tornare ad indossare gli scarpini è stata la formazione dell'Alba Borgo Roma club militante nel Girone A di I Categoria del Veneto terzo in classifica al momento della sospensione ufficiale delle competizioni. Il club di Verona ha spiegato tutte le modalità della ripresa delle attività sportive attraverso il proprio sito ufficiale. Attività che ovviamente, dallo scorso 4 maggio, si svolgono presso il proprio campo di allenamento in maniera individuale. E in Liguria e alla Spezia qualche altre società vuole seguirne l'esempio?



Il comunicato dell'Alba Borgo Roma:



"Non siamo pazzi, semplicemente facciamo ciò che è permesso dal DPCM in vigore da domani 4 maggio, dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 2 maggio e dall’Ordinanza della Regione Veneto in vigore da domani 4 maggio.



Ovviamente facciamo tutto in modo da garantire la massima sicurezza per tutti, atleti, famiglie e nostri collaboratori, perché prima di tutto vogliamo stare tutti bene!



Vi consigliamo di leggere tutto questo post, fino alla fine.



Dunque cosa succede da domani 4 maggio:



? Segreteria presso il Campo “E. Montresor” di Via Cherso 2 aperta previo appuntamento con Silvano o Paola



? Campo “E. Montresor” aperto per attività sportiva individuale (purché regolarmente tesserato/a con noi); dunque chi vuole venire ad allenarsi DA SOLO può farlo, mantenendo una distanza minima di 2 metri e facendo la doccia a casa; obbligatoria la prenotazione a Paola o via mail; nessuno potrà entrare senza prenotazione!



? da LUNEDÌ 18 MAGGIO inizia l’Academy Alba Borgo Roma (annate dal 2008 al 2003 incluse), presso il Campo “E. Montresor”, gratuita per gli atleti dell’Alba, € 20 per gli altri; per maggiori info contattate il vostro mister e in ogni caso è obbligatorio prenotarsi da Paola prima di presentarsi al campo (nelle prossime ore vi daremo comunque maggiori dettagli)



REGOLE COMUNI A TUTTI:



– presentarsi obbligatoriamente con mascherina e guanti o gel lavamani



– durante l’attività sportiva è possibile stare senza mascherina (come da Ordinanza Regionale) e comunque a minimo 2 metri di distanza



? gli spogliatoi saranno sempre chiusi



? la doccia non potrà essere fatta al campo



? tutte le attività sono da considerarsi a porte chiuse, dunque familiari e amici dovranno stare all’esterno dell’impianto



? durante tutte le attività sarà sempre presente almeno un responsabile della Società a garantire il rispetto assoluto delle regole.



Per info: Paola 3474674893 – segreteria@albaborgoroma.it



Vogliamo solo aggiungere una cosa: come potete ben capire Alba Borgo Roma non trae alcun beneficio economico da queste iniziative, al contrario si assume delle grandi responsabilità, ma come avevamo promesso vogliamo dare una mano ai vostri/nostri ragazzi e a voi famiglie.



Siamo l’Alba dopo una lunga notte!



RICOMINCIAMO!!!"