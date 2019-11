Ecco come è finito il recupero tra il Follo e il Borgo Foce Magra

Follo - Andato in scena questa sera a Follo uno dei recuperi del campionato di I Categoria Girone D che metteva di fronte i locali di mister Cervia e il Borgo Foce Magra A.F. E' il Follo San Martino ad imporsi di misura al termine di una partita incredibile in cui vengono messe a segno ben sette reti complessive. In classifica i ragazzi di Cervia salgono al secondo posto affiancando lo Sporting Club Aurora a quota 11 punti, uno in meno della capolista Marolacquasanta. Fermo a quota 5 lunghezze il Borgo Foce Magra A.F.



Tabellino



Follo San Martino - Borgo Foce Magra A.F. 4 - 3

Marcatori: 8° Berti (F), 13° Dido (B), 32° Ferrarini (B), 42° e 79° Lombardini (F), 46° [Rig.] Goldoni (B), 82° Fusco (F)



Follo San Martino: Alberti, Sartini, Tedeschi, Giuntoni, Oligeri, Forno, Lombardini, Berti, Anselmo, Della Pina, Valletta F. All. Cervia



Borgo Foce Magra A.F.: Perotto, Galeotti, Sandri, Tassielli, Radicchi, Ferrarini, Delfini, Foresti, Fiorini, Goldoni, Dido. All. Putti



Classifica: 12 Marolacquasanta, 11 Follo San Martino, 11 Sporting Club Aurora, 10 Riccò Le Rondini, 9 Casarza Ligure, 8 Tarros Sarzanese *, 7 Intercomunale Beverino *, 6 Caperanese*, 5 Borgo Foce Magra A.F., , 5 Sarzana 1906, 4 San Lazzaro Lunense*, 4 Castelnovese, 0 Arcola Garibaldina, 0 Pegazzano



* = una partita in meno



L.G.