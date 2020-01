Ecco come è finito il recupero tra Arcola Garibaldina e Marolacquasanta

La Spezia - Basta una rete di Porqueddu allo scadere della prima frazione al Marolacquasanta per avere ragione di misura della neo promossa Arcola Garibaldina nel recupero del campionato di I Categoria Girone D valevole per l'11° giornata giocato questo pomeriggio. I rosso verdi di Fabiani con questo successo salgono a quota 22 punti in classifica raggiungendo in terza posizione il Casarza Ligure e portandosi a sole due lunghezze dalla vetta occupata dalla coppia formata dalla Tarros Sarzanese dell'ex Fanan e dalla Caperanese di Piropi. Arcola Garibaldina sempre ultima a quota 3 punti.



Tabellino



Arcola Garibaldina - Marolacquasanta 0 - 1

Marcatore: 40° Porqueddu



Arcola Garibaldina: Adroit, Galazzi, Romano, Venturi, Devoto, Agrifogli, Toracca, Strata, Macera, Cozzani, Sala. All. Locori

A disp.: Uccheddu, Frione, Fatos, Liotti, Piro, Anselmo, Malgarotto, Praticò.



Marolacquasanta: Luciani, Raineri, Paparcone, D'Imporzano, Lubrano, Porqueddu, Marchi, Canalini, Vargas Rojas, Quattromani, Garibotti. All. Fabiani

A disp.: Gasparini, Piermattei, Mondini, Odone, Papa, Ricciardi, Iaione.



Classifica: 24 Tarros Sarzanese, 24 Caperanese, 22 Casarza Ligure, 22 Marolacquasanta, 21 Follo San Martino, 20 Sporting Club Aurora, 15 Intercomunale Beverino, 14 Riccò Le Rondini, 14 San Lazzaro Lunense, 13 Sarzana 1906, 10 Castelnovese, 7 Borgo Foce Magra A.F., 6 Pegazzano, 3 Arcola Garibaldina



L.G. -->