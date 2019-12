Ecco come è finito il recupero San Lazzaro Lunense - Castelnovese

Sarzana - Il solito bomber Maggiali con una doppietta regala al San Lazzaro Lunense tre punti molto importanti in uno scontro salvezza delicato come quello giocato questa sera al "Cristoni" contro la Castelnovese nel recupero del campionato di I Categoria a cui le due formazioni arrivavano appaiate a quota 7 punti in classifica. Esordio tra i gialloneri di mister Cozzani del neo acquisto Martelli.



Tabellino



San Lazzaro Lunense - Castelnovese 3 - 1

Marcatori: 14° e 60° Maggiali (S), 30° Mora (C) 78° Franchini (S)



San Lazzaro Lunense: Neri, Bertola, Passaglia, Franchini, Grassi, Cini, Pigoni, Del Bergiolo, Maggiali, Faris, Belakhdim. All. Biavati

A disp.: Bertonelli, Wahab, Baudone, Padroni, Ossama, Czerny, Stangoni.



Castelnovese: Franceschini, Cherubini, Gionaj, Ciacci, Castruccio, Ferdeghini, Mora, Giunta, Martelli, Figaia, Coppola. All. Cozzani

A disp.: Toma, Mecani, Sibii, Baudone, Antognetti, Ciacci, Casani.



Classifica: 17 Tarros Sarzanese, 16 Marolacquasanta, 16 Casarza Ligure, 16 Sporting Club Aurora, 15 Caperanese, 15 Follo San Martino, 14 Intercomunale Beverino, 12 Sarzana 1906, 11 Riccò Le Rondini, 10 San Lazzaro Lunense, 7 Castelnovese, 5 Borgo Foce Magra A.F., 3 Pegazzano, 0 Arcola Garibaldina