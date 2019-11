E' un Riccò con i Fiocchi!

Piccolo record per la società gialloblu, i tre Fiocchi tutti in campo contemporaneamente. E' successo due settimane fa in casa del Casarza Ligure, sicuramente un episodio davvero molto raro per il calcio dilettantistico della Spezia

Per la prima volta nella storia del Riccò Le Rondini, e probabilmente del calcio dilettantistico della Prima Categoria della Spezia, tre giocatori appartenenti alla stessa famiglia sono scesi in campo contemporaneamente con la stessa maglia. Si tratta ovviamente dei fratelli Alessandro e Federico Fiocchi e del loro cugino Manuel Fiocchi.



Il fatto, sicuramente storico per la società del presidente Paganini Carlo, è accaduto due domeniche fa durante la trasferta in casa del Casarza Ligure. Con il centrale difensivo classe '99 Alessandro Fiocchi partito titolare, al 78° minuto si è registrato l'ingresso in campo dell'altro difensore, il più esperto Manuel classe '83, e infine all'83° minuto ecco che mister Baudone ha lanciato nella mischia l'esterno di centrocampo Federico classe anch'esso classe '99.



La società gialloblu ha voluto porgere i complimenti a tutti e tre per questo speciale record raggiunto, complimenti a cui anche CDS si aggiunge volentieri: una bella storia di calcio per una famiglia che vive di calcio!