E' mister Cervia il nuovo allenatore dell'Arcola Garibaldina

Grazie allo stop al calcio dilettantistico per l'emergenza da Covid-19 l'Arcola Garibaldina si appresta a vivere il secondo campionato di I Categoria consecutivo. Un secondo campionato che vedrà esordire sulla panchina grata mister Andrea Cervia che potrà contare sull'aiuto e la collaborazione del vice Gabriele "Lele" Locori che ribadisce la voglia di continuare nella società del presidente Giuseppe Fresta.



Confermato nel ruolo di direttore sportivo Simone Zampolini e i dirigenti Ricco, Nucera, Sgorbini e Galano. Nuovo ingresso in società come collaboratore tecnico quello di Yuri Mekbuli già calciatore granata nella stagione 2018/2019, quella della vittoria in II Categoria.



"Sono contentissimo della scelta fatta, in accordo con il diesse Zampolini e con la società, di affidare la panchina a mister Cervia" - dichiara il presidente Fresta Giuseppe - "Oltre ad essere una grande persona ha una passione viscerale per questo sport e ha grande voglia di fare bene. Auguro a lui e Mekbuli il meglio per la prossima stagione."