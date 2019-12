Due colpi per l'obbiettivo salvezza dell'Arcola Garibaldina

Il diesse Zampolini porta in granata un altro ex Intercomunale Beverino, ma anche un bomber in cerca di rilancio

La Spezia - Si rinforza ulteriormente l'Arcola Garibaldina del presidente Fresta nel tentativo di ottenere la salvezza nel campionato di I Categoria. I granata, ora affidati a Locori in panchina, chiudono la sessione invernale del loro mercato ingaggiando l'esterno offensivo classe '92 Andrea Toracca in arrivo dall'Intercomunale Beverino. Il giocatore vestiva da due stagioni e mezza la maglia bianco azzurra con cui ha realizzato 11 reti. In precedenza lo si ricorda con i colori dell'Athletic Chiappa per tre stagioni e 7 reti complessive.



La ciliegina sulla torta arriva però con l'ingaggio dell'attaccante Nicolò Anselmo appena svincolatosi dal Follo San Martino. Tante le reti nel corso degli anni del classe '85 che ha indossato le maglie di Ceparana, Don Bosco Spezia, Riomajor, Fezzanese e Termo Riomajor tra le altre.



"Siamo contentissimi di accogliere in gruppo due giocatori che aggiungono qualità ad una rosa già valida e rivitalizzata dalla nuova gestione tecnica - dichiara il presidente Giuseppe Fresta ai microfoni di Calcio Spezzino - "Siamo stati bravi a restare vigili e cogliere l'occasione giusta, quindi un benvenuto ad Andrea e Niccolò! E grazie al diesse Zampolini che ha fatto un gran lavoro per rinforzare la rosa."