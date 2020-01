Due arrivi e una partenza per il San Lazzaro Lunense

Sarzana - Movimenti di mercato anche per il San Lazzaro Lunense. Il diesse Tenerani ha infatti ingaggiato il jolly offensivo Thomas Gherpelli. Il classe '93, che può disimpegnarsi da trequartista o attaccante esterno, in passato ha vestito tra le altre le maglie di Arcola Garibaldina, Colli di Luni e Real Valdivara. Insieme a lui è fatta anche per il centrocampista, sempre classe '93, Andrea Stragapede, anch'esso svincolato ed ex Foce Magra Ameglia.



Anche una cessione per il sodalizio di Sarzana con l'attaccante esterno classe '99 Lorenzo Stangoni di rientro alla Massese.



G.L.