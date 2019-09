Doppio colpo Casarza

Dopo la vittoria ottenuta nell'esordio in Coppa Liguria in casa dell'Intercomunale Beverino il Casarza Ligure torna a rinforzarsi sul mercato. I granata implementano la "pattuglia spezzina" che poteva già contare su Bellotti, Conti, Landi e Rossetti tesserando l'ex Cadimare Andrea Palmero. Terzino classe '91, ma che all'occorrenza può disimpegnarsi anche da centrocampista, in carriera ha vestito la maglia del Magra Azzurri in Eccellenza, quella del Colli di Luni in Promozione e quella dei "Pirati" vincendo i Play - Off di I Categoria e in seguito in Promozione. Vanta anche 90 presenze in Serie D con le maglie di Valle d'Aosta, Sarzanese e RapalloBogliasco. Insieme a lui il diesse Barbieri rinforza anche il reparto offensivo facendo rientrare dal prestito alla Cogornese il centravanti Andrea Bonelli autore di 15 reti negli ultimi due campionati di I Categoria.



G.L.