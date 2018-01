Doppio Romeo non basta, il Segesta impatta con il Pegazzano

Bella doppietta per il rientrante bomber di mister Olmi che, nell'anticipo dell'ultima giornata di andata, ribalta l'iniziale vantaggio del fanalino Segesta, ma Bojang con una deviazione di Venturotti ristabilisce la parità

Sestri Levante - E' finito con la divisione della posta l'anticipo dell'ultima giornata di andata del campionato di I Categoria Girone D. A Sestri Levante il fanalino di coda Segesta riesce a bloccare sul pareggio un'altra neo promossa come il Pegazzano con la squadra di Olmi rivelazione del girone di andata occupando la quinta piazza del torneo. L'ex aquilotto deve fare i conti con qualche assenza pesante come quella del difensore Raspolini, del mediano Russo Tiziano, dell'attaccante Russo Riccardo e del giovane Bertonati. In avanti ecco il rientro di bomber Romeo Simone e prima maglia da titolare in stagione per Bindi. Mister Bacherotti si affida invece a Magnoli - Scarpino con Bojang sulla corsia offensiva. Partono forte gli spezzini che al 7° conquistano un calcio d'angolo: battuta di Piro che trova pronto Cattabiani il quale conclude prontamente, ma spara alto sopra la traversa della porta difesa da Magnoli. Al 29° è però la formazione di casa a passare in vantaggio quando una conclusione della squadra di mister Bacherotti viene respinta da Baron, sulla sfera si avventa Acquarone che insacca. Proteste ospiti per un presunto fuorigioco, ma per il Direttore di Gara è tutto regolare. Vantaggio locale che dura pochissimo perché al 35° è Romeo Simone ad impattare il risultato con una bella conclusione deviando in maniera vincente il traversone dalla destra di Venè. Prima del riposo c'è ancora un'occasione, dagli sviluppi di un angolo, per il Segesta con il colpo di testa di Scarpino su cui è bravissimo Baron a deviare salvando la propria porta. Ripresa che si apre con il vantaggio del Pegazzano quando al 48° Romeo Simone una splendida conclusione al volo da fuori area che si insacca imparabilmente. Doppietta per il bomber bianconero con una rete veramente di pregevole fattura. Al 58° tutto di nuovo in equilibrio quando Bojang prende palla, entra in area e conclude trovando la deviazione decisiva di Venturotti che permette al pallone di entrare in rete ristabilendo il risultato di parità. Il Pegazzano si riversa in attacco cercando il gol da tre punti. Al 63° ancora un cross dalla destra di Venè per Romeo Simone che impatta di testa, ma spedisce di poco sopra la traversa. Al 67° bel filtrante di Lorenzi a servire il solito Romeo Simone che entra in area e conclude con un insidioso diagonale parato a terra da Magnoli. La gara si chiude con la squadra di Olmi protesa in avanti, mentre i locali cercano qualche ripartenza, ma il risultato non cambierà più. Un punto a testa che permette alla squadra spezzina di raggiungere a quota 27 la Tarros Sarzanese in quarta posizione in attesa delle gare di domani, mentre il Segesta rimane ultimo, ma sale a quota 8 punti. Migliore in campo Romeo Simone autore di una pregevole doppietta, di splendida fattura la seconda realizzazione.



Tabellino



Segesta - Pegazzano 2 - 2

Marcatori: 29° Acquarone (S), 35° e 48° S. Romeo (P), 58° Bojang (S)



Note: al 79° espulso Ryay (S) dalla panchina



Segesta: C. Magnoli, Saidy, Sivori (64° Filippelli), Chiaverini, Filippelli (54° Parchi), Acquarone, Macrì, Lisi, S. Magnoli (46° Bacherotti), Scarpino, Bojang. All. Bacherotti

A disp.: Ryay, Podestà.



Pegazzano: Baron, Venè (85° Iaria), Bagnoli (56° N. Gomez), Otgianu, M. Russo, Venturotti, Piro, Lorenzi, S. Romeo, Cattabiani, Bindi (67° Liotti). All. Olmi

A disp.: Bianchi, D. Romeo, Torrini, Celi.