Domenica a Beverino lo spareggio Levanto Calcio - Follo San Martino

La squadra vittoriosa salirà in Promozione e prenderà parte alla semifinale per il Titolo Regionale di I Categoria. La squadra sconfitta prenderà parte alla semifinale Play - Off del Girone D con la Tarro Sarzanese, nell'altro match Sarzana-Pegazzano

La Spezia - Si disputerà questa domenica 12 Maggio alle ore 16:30 presso il "Rino Colombo" di Beverino lo spareggio per l'assegnazione del titolo di campione del Girone D di I Categoria tra il Follo San Martino e il Levanto Calcio che hanno concluso appaiate in testa a quota 50 punti il torneo. Chi tra le due formazioni uscirà vincitrice della sfida, oltre ad ottenere il salto in Promozione, prenderà parte la domenica successiva 19 Maggio alla semifinale per il Titolo Regionale di I Categoria con avversario il Bogliasco che ha vinto il Girone C di I Categoria. La società che uscirà sconfitta prenderà invece parte alla semifinale Play - Off del Girone D di I Categoria contro la Tarros Sarzanese. Nell'altra semifinale al "Gaggio" di Ortonovo si sfideranno Sarzana 1906 e Pegazzano.



SPAREGGIO PER IL PRIMO POSTO – Girone “D”



Domenica 12 maggio 2019



Levanto Calcio - Follo San Martino “C. Colombo” di Beverino (SP) 16.30



Modalità Tecniche: In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno. In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i “calci di rigore” secondo la normativa vigente.



PLAY - OFF I CATEGORIA GIRONE D



domenica 19 maggio 2019



Seconda Gir. “D” - Tarros Sarzanese Srl Campo e ora da destinare

Sarzana C. 1906 Srl - Pegazzano Calcio 2015 “Gaggio (erba)” di Luni (SP) 10.45



Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.



Guido Lorenzelli