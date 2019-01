Disposto l'anticipo per Tarros Sarzanese - Sporting Club Aurora

Gara valevole per l'ultima giornata di andata del Girone D di I Categoria. La formazione di Fanan alla caccia della quinta vittoria consecutiva, ma la squadra di Figone è avversario da prendere con le molle

Sarzana - Fine settimana in cui ripartiranno anche i campionati di Eccellenza, Promozione e I Categoria. Proprio quest'ultimo sarà il primo a ricominciare con l'anticipo di domani pomeriggio alle ore 14:30 tra la Tarros Sarzanese e lo Sporting Club Aurora valevole per l'ultima giornata dell'andata nel Girone D. L'anticipo è stato reso necessario per la concomitanza di gare al "Luperi" con l'impegno di Serie D che vedrà la Fezzanese ospitare il Borgaro Domenica pomeriggio, sempre alle 14:30. I rossoneri di mister Fanan, dopo un inizio da incubo, sono in netta ripresa e vorranno allungare anche dopo la pausa per le festività natalizie la striscia di quattro vittorie consecutive che li ha visti risalire fino alla quintultima piazza a quota 16 punti. L'undici di mister Figone è invece reduce dalla vittoria all'inglese ottenuta prima della sosta contro un rimaneggio Riccò Le Rondini. Lo Sporting Club Aurora è attualmente quinto in classifica a quota 20 punti, quattro in più della formazione di Sarzana per la quale sarebbe quindi importantissimo ottenere un successo tra le mura amiche. Fischio d'inizio programmato al "Luperi" per domani pomeriggio alle ore 14:30.