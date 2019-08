Dal Canaletto un fuori quota per l'Intercomnale Beverino

Beverino - Ancora un volto nuovo per l'Intercomunale Beverino che ha iniziato la preparazione precampionato in vista del torneo di I Categoria al "Rino Colombo" agli ordini del neo mister De Biasi. Il diesse Maurizio Scarafile, come anticipato da Calcio Spezzino nelle scorse settimane, ha chiuso la trattativa per portare in bianco azzurro dal Canaletto il terzino di fascia destra Lonardo. Il giocatore, essendo un classe '98, fa ad irrobustire la pattuglia di fuori quota a disposizione dell'allenatore.



G.L.