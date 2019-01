Corte Sportiva d'Appello, ridotta la squalifica di Dalforno, Fiocchi e Martinez

I tre calciatori del Riccò Le Rondini erano stati squalificati per ben 7 giornate dopo "il caso" della partita contro la Tarros Sarzanese

La Spezia - La Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Primo Collegio, composta dai signori Avv. Aldo M. NAPPI, Avv. Alessio CHIARLA e Avv. Filippo CHIARLA, con l’assistenza dell’ing. ROBERTO LAZZARINO, rappresentante dell’AIA Settore Arbitrale, nella riunione del 16 gennaio 2019 ha deliberato (dispositivo):



Prot. N. 32CS – Reclamo presentato da RICCO’ LE RONDINI, avverso provvedimento

emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n.

33 del 13 dicembre 2018. Gara:TARROS SARZANESE – RICCO’ LE RONDINI del 9 dicembre

2018 (Prima Categoria).



La Corte Sportiva d’Appello, delibera di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società



RICCO’ LE RONDINI, rideterminando le sanzioni inflitte a:



- Marco DALFORNO nella squalifica per quattro gare;

- Manuel FIOCCHI nella squalifica per quattro gare

- Carlos MARTINEZ nella squalifica per quattro gare.



Dispone la restituzione della tassa, non versata ed addebitata in acconto