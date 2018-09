Coppa Toscana, il Don Bosco Fossone passa il turno

Superata di misura la Tirrenia: in rete Tedeschi e Ceccarelli. Ospiti in gol al primo di recupero. La squadra di Incerti chiude a punteggio pieno il proprio girone

Carrara - Il Don Bosco Fossone si aggiudica il derby con la Tirrenia e stacca il biglietto per il secondo turno in virtù dei due successi ottenuti nel primo triangolare della manifestazione di categoria dove erano inserite Serricciolo e appunto il Tirrenia.

La gara del “Boni” disputata a buon ritmo si mette subito bene per il team di mister Massimiliano Incerti che dopo dieci minuti finalizza con Tedeschi un buono schema per il vantaggio. La reazione dei giallo blu di Venturini e compagni è nelle offensive di Petrocchi e Marinari però senza incidere. La prima frazione si conclude con un tiro centrale dal limite di Ceccarelli fermato dalla traversa con il portiere Ridolfi spettatore.

Il secondo tempo riprende il tema del primo, inizia con un diagonale di Musetti che deviato da un difensore rischia l’autogol, dopo pochi minuti sugli sviluppi di un angolo è ancora Ceccarelli sotto misura spreca il raddoppio, colpo di testa ravvicinato che Ridolfi devia d’istinto. Nella successiva offensiva locale Ceccarelli colpisce la seconda traversa con un tap in su lancio dal fondo di Tedeschi, lo stesso centravanti mette dentro facile il gol del due a zero dopo una concitata azione sotto porta. Gli ospiti si presentano dalle parti di Nicodemi con un tiro che sfiora il palo di Petrocchi dopo un’incursione personale. Nei minuti di recupero accorcia le distanze Gugliemi in mischia ma il tempo per pareggiare il derby è troppo poco, al triplice fischio la formazione di Martinelli abbandona la competizione.



Tabellino



Don Bosco Fossone-Tirrenia 2-1

Marcatori : 9’ Tedeschi,58’ Ceccarelli, 90+1’ Gugliemi



D.B.Fossone :Nicodemi(76’ Stagnari),Tedeschi(69’ Micheli),Santini, Capitani,Borghetti, Bonelli,Burchielli,Musetti(72’ Bertani),Ceccarelli(69’ Basciu),Franchi,Stabile(76’ Bertani) (a disp. Bertagnini,Donati,Ceragioli)All. Incerti

Tirrenia :Ridolfi M.,Russo(62’ Bertola),Rossi,Menchini,Grassi, Gugliemi, Marinari, Corsi(68’Ridolfi L.),Petrocchi,Venturini(74ìPucci),Carducci.(a disp.Belloni,Manfredi)All. Martinelli



Arbitro : Taccoli di Lucca





Risultati : Serricciolo-D.B.Fossone 1-4, Tirrenia-Serricciolo 0-0.

Classifica finale : Don Bosco Fossone 6, Serricciolo e Tirrenia 1