Coppa Liguria, la Caperanese torna alla vittoria

Pronto riscatto ieri sera in Coppa Liguria di I Categoria per la Caperanese che, dopo la sconfitta all'esordio con gli spezzini del Marolacquasanta, è andata ad imporsi nella seconda giornata del girone di qualificazione al terzo turno nel derby giocato in casa della Cogornese.



Vantaggio lampo dei locali con Carniglia al 6° minuto, poi la squadra di mister Piropi pareggia alla mezzora con Levaggi. Nella ripresa è uno scatenato Macaj a trascinare i verde azzurri. L'ex Rapallo prima colpisce una traversa, poi sigla il gol del sorpasso e infine vede una sua conclusione fermata dal palo.



Caperanese che raggiunge a quota 3 punti in classifica il Marolacquasanta. Ora sarà decisiva la sfida del "Tanca" Marolacquasanta - Cogornese per decretare chi sarà a passare il turno.



Tabellino



Cogornese - Caperanese 1 - 2

Marcatori: 6° Carniglia (CO), 30° Levaggi (CA), 56° Macaj (CA)



Cogornese: Ferrario, Quaretti, Romanengo, Maineri, Emina, Della Pina, Capasso, Ghirlanda, Molinelli, Lagomarsini, Carniglia. All. Bacigalupo

A disp.: Colaiacovo, Amaturo, Bertollo, Mosto, Sivori, Acerbi, Demartini, Donadeo, Montedonico.



Caperanese: Pasquetti, Chiarabini, Y. Cogozzo, Barbieri, Cuzzilla, A. Cogozzo, Macaj, Loero, Levaggi, Perucchio, Cesaretti. All. Piropi

A disp.: Assalino, Brakollari, Tarozzi, D'Alpaos, Parma, Musico, Sambuceti.



Classifica: 3 Marolacquasanta, 3 Caperanese, 0 Cogornese