Coppa Liguria, il 3 Ottobre al via la seconda fase

Sorteggiati i nuovi gironi di qualificazione. Le spezzine Marolacquasanta, Rebocco e Antica Luni ancora in corsa

La Spezia - Un girone triangolare e quattro gironi quadrangolari al via dal 3 di Ottobre. E' in questo modo che partirà la seconda fase della Coppa Liguria di I Categoria. Le formazioni spezzine ancora in corsa, Marolacquasanta, Rebocco e Antica Luni sono state inserite tutte nello stesso girone, il Girone D che è completato anche dalla Caperanese. Le gare saranno di sola andata e il calendario verrà sorteggiato in seguito. Oltre al 3 di Ottobre in campo anche 17 Ottobre e 1 Novembre. Di seguito la composizione dei gironi.



Girone A: Pontelungo 1949 – Veloce 1910 – Sciarborasca Calcio



Girone B: Campese F.B.C. – Multedo 1930 – San Cipriano – Bargagli San Siro



Girone C: A.N.P.I. Sport E. Casassa – Torriglia 1977 – Bogliasco – Ruentes 2010



Girone D: Caperanese 2015 – Marolacquasanta – Rebocco – Antica Luni 2009