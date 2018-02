Coppa Liguria, ecco le date delle semifinali c'è anche il Monterosso

In programma gare di andata e ritorno per decidere le due finaliste della competizione

La Spezia - A seguito del sorteggio per determinare l’ordine di svolgimento delle semifinali, tenutosi in data 02 febbraio 2018 (venerdì), alle ore 15.00, come da Comunicato Ufficiale n. 43/2 del 01.02.2018, si riportano gli orari delle gare di andata del Terzo turno (Semifinali):



Mercoledì 21 febbraio 2018



Dianese e Golfo 1923 - Superba Calcio 2017 “Comunale” – S. Bartolomeo al Mare (IM) 20.45



Monterosso Calcio - Bogliasco “Rino Colombo” – Beverino (SP) 20.45



Si qualificheranno alla finale n. 02 squadre determinate come in appresso:



Modalità Tecniche – Semifinali



Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti.

Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta.

In caso di ulteriore parità l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.