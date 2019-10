Coppa Liguria, blitz Marolacquasanta a Caperana

Chiavari - Partito ieri sera dal "Daneri" di Caperana il secondo turno di Coppa Liguria di I Categoria suddiviso in un girone a tre squadre. Prima partita che vedeva affrontarsi la quotata Caperanese di mister Piropi e gli spezzini del Marolacquasanta.



All'8° la prima emozione di marca ospite con Ricciardi che salta in dribbling ben tre avversari e conclude trovando Assalino Umberto pronto alla parata. Partita che si sblocca a favore dei verde azzurri al 41° quando bomber Musico è lesto ad approfittare di un errore in disimpegno di piede del portiere Bonauguri.



Ad inizio ripresa Caperanese che sfiora il raddoppio, ma Macaj, smarcato benissimo da Musico, calcia alto da buona posizione. La classica regola non scritta del calcio si abbatte quindi sulla compagine di mister Piropi: "gol mangiato, gol subito" ed ecco arriva il pareggio dei ragazzi di Fabiani. E' il 50° e Vaccarezza è lesto a deviare in rete una punizione calciata da Papa. All'86° il colpo risolutore sull'asse di due neo entrati: Piastra serve Canalini che con un gran diagonale realizza dando la vittoria agli spezzini.



Grande soddisfazione nel sodalizio rossoverde per la vittoria ottenuta su un campo difficile come quello della Caperanese. Ora nella seconda giornata Marola a riposo con in programma la sfida Cogornese - Caperanese e infine ecco Marolacquasanta - Cogornese a chiudere il girone.



Tabellino



Ceparanese - Marolacquasanta 1 - 2

Marcatori: 41° Musico (C), 50° Vaccarezza (M), 86° Canalini (M)



Caperanese: Assalino U., Spalletta, Tarozzi (53° Mangini), Barbieri, Rolandelli, Cuzzilla (54° Picasso), Macaj, Cogozzo Y., Musico (81° Cesaretti), D'Alpaos (58° Perucchio), Loero. All. Piropi.



Marolacquasanta: Bonauguri (46° Luciani), Paparcone, D'Imporzano, Richerme, Piermattei, Porqueddu (80° Marchi), Ricciardi (70° ), Papa (52° Canalini), Vaccarezza, Quattromani, Raineri (52° Piastra). All. Fabiani



Arbitro: Sig. Torrero di Genova