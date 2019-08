Coppa Liguria, blitz Casarza Ligure a Beverino

Beverino - In scena oggi l'anticipo di Coppa Liguria di I Categoria tra il rinnovato Intercomunale Beverino e il Casarza Ligure dei molti spezzini. Ad avere la meglio in un match pirotecnico è stata la formazione granata. Vantaggio ospite al 31° con Pescaglia, pareggio un minuto dopo di Bettanin. Casarza ancora avanti con il difensore spezzino Jacopo Conti, nuovo pareggio nella ripresa con lo stesso Conti che devia nella sua porta una conclusione di Tartarini. La rete decisiva a dieci minuti dal termine la realizza Polverini. Domani il servizio completo della partita su Calcio Spezzino.



Tabellino



Intercomunale Beverino - Casarza Ligure 2 - 3

Marcatori: Pescaglia (C), 32° Bettanin (B), 45° Conti (C), 65° aut. Conti (B), 81° Polverini (C)