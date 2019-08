Coppa Liguria I Categoria, nel Girone O ben sei spezzine

La Spezia - Diramati i gironi della Coppa Liguria di I Categoria. Le formazioni spezzine vengono suddivise in due raggruppamenti. Nel Girone N Riccò Le Rondini e Intercomunale Beverino, oltre il derby, vengono inserite con Caperanese e Casarza Ligure. Maxi girone spezzino nel raggruppamento O con sei formazioni tutte insieme ai nastri di partenza.



COPPA LIGURIA 1° CATEGORIA - STAGIONE SPORTIVA 2019/2020



Facendo seguito a quanto precedentemente pubblicato, si trascrivono la composizioni dei gironi del primo turno, ed il regolamento della manifestazione. Le 52 squadre partecipanti sono state suddivise in 13 gironi come di seguito indicato:



GIRONE A



Area Calcio Andora

Baia Alassio

Borghetto 1968

Don Bosco Vallecrosia Intemelia

Pontelungo

Soccer Borghetto



GIRONE B



Altarese

Aurora

Letimbro

Millesimo

Olimpia Carcarese

Quilian&Valleggia

Speranza



GIRONE C



Olimpic 1971

Sciarborasca

Voltrese



GIRONE D



Campese

Fegino

Multedo



GIRONE E



Borzoli

Progetto Atletico

San Quirico Burlando

Vecchiaudace Campomorone



GIRONE F



Mignanego

Mura Angeli

San Cipriano



GIRONE G



Cella 1956

Pro Pontedecimo

Sampierdarenese



GIRONE H



Nuova Oregina

Superba

Torriglia



GIRONE I



Anpi Sport E. Casassa

Bargagli

Ca De Rissi San Gottardo



GIRONE L



Borgoratti

Prato

San Bernardino Solferino

San Desiderio



GIRONE M



Cogornese

Ruentes

Sori



GIRONE N



Caperanese

Casarza Ligure

Intercomunale Beverino

Ricco Le Rondini



GIRONE O



Arcola Garibaldina

Follo San Martino

Marolacquasanta

Pegazzano

San Lazzaro Lunense

Tarros Sarzanese



In merito alla definizione dei gironi, si precisa quanto segue: Gironi “A” – “B” – “N” – “O” Sono le quadre in organico ai Gironi “A” e “D” del Campionato di Prima Categoria il cui inizio è previsto il 13 ottobre.



Gironi “C” – “D” – “E” – “F” – “G” – “H” – “I” – “L” – “M” Squadre dei Gironi B e C del Campionato di Prima Categoria il cui inizio è previsto il 22 settembre