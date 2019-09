Coppa Liguria I Categoria, il Pegazzano rimonta e batte la Tarros Sarzanese

La Spezia - Gran risultato del Pegazzano che si va ad imporre in casa della Tarros Sarzanese ribaltando l'iniziale doppio svantaggio per le reti di Barattini e Guglielmo. Da sottolineare nella ripresa l'esordio nelle fila rossonere del portiere Novarino. Bella e netta vittoria per il Marolacquasanta che cala il tris sull'Arcola Garibaldina. Rinviata per l'allerta meteo la partita tra Follo San Martino e San Lazzaro Lunense.



Risultati



Tarros Sarzanese - Pegazzano 2 - 3 (15° Barattini, 18° Guglielmo, 57° Macera, 70° Ratti, 86° aut. Paletti)

Marolacquasanta - Arcola Garibaldina 3 - 0 (Canalini, Vargas, aut. Rovani)

Follo San Martino - San Lazzaro Lunense - RINVIATA



Classifica: 10 Marolacqusanta, 7 Tarros Sarzanese, 6 San Lazzaro Lunense *, 6 Pegazzano, 3 Follo San Martino *, 0 Arcola Garibaldina



* = una partita in meno