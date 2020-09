Coppa Liguria I Categoria, Casarza di misura sul Beverino

Tra le formazioni spezzine sconfitta di misura per l'Intercomunale Beverino in casa del Casarza Ligure, di fortissima connotazione spezzina, che si impone per 1 - 0 grazie alla rete di Lombardini raggiungendo a quota 3 punti il Ceparana che aveva vinto nell'anticipo del sabato per 0 - 3 in casa dello Sporting Club Aurora. Rinviate le altre gare delle formazioni spezzine.



GIRONE 14



Sporting Club Aurora - Ceparana 0 - 3 (Valletta F., Cattabiani, Imperatore)

Casarza Ligure - Intercomunale Beverino 1 - 0 (Lombardini)