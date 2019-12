Chiavari - Primo colpo invernale anche per la Caperanese che ufficializza il tesseramento del forte difensore Giulio Bozzo. Il 22enne nuovo elemento della rosa di mister Piropi è stato ingaggiato dal Molassana Boero, team di Eccellenza della Liguria. Il neo verde azzurro in precedenza ha vestito in Eccellenza la maglia della Sammargheritese per tre campionati e quella del Golfo Paradiso PRCA in Promozione. Sicuramente un rinforzo importante messo a disposizione del diesse Portoricco a mister Piropi per la sua difesa.