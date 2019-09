Colpo Pegazzano: ecco la "spalla" per Romeo

La Spezia - Nel match di Coppa Liguria di I Categoria vinto in rimonta sulla Tarros Sarzanese ha esordito con la maglia del Pegazzano l'ultimo rinforzo per la rosa di mister Bertolini. Si tratta del forte attaccante classe '95 Davide Laudicina che promette di formare una coppia di tutto rispetto con il capitano Romeo. Laudicina in carriera ha vestito per molte stagioni la maglia della Forza e Coraggio nel campionato di Promozione, ma lo si ricorda anche per le sue esperienze con Lerici Castle e Don Bosco Spezia (nella foto di Ghini Fabrizio, ndr) sempre nel torneo di Promozione. Un rinforzo importante per la rosa di mister Bertolini.