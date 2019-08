Colpaccio difensivo per il Pegazzano

La Spezia - Primo colpo di mercato per il Pegazzano Calcio del neo tecnico Michele Bertolini, tornato alla guida di una Prima Squadra dopo l'annata da vice allenatore al Cadimare. Come anticipato da Calcio Spezzino nelle scorse settimane si tratta del difensore Francesco Terribile ingaggiato dal Valdivara 5 Terre di cui era anche il capitano. Classe '95 Terribile può ricoprire tutti i ruoli di difesa. Con la formazione di Beverino ha vinto gli spareggi Play - Off in Promozione venendo promosso in Eccellenza, in seguito ha conquistato importanti salvezza e la Coppa Italia di categoria fino alla retrocessione della scorsa stagione. In precedenza lo si ricorda anche per la sua militanza nel Magra Azzurri con cui vinse il campionato di Promozione e conquistò i Play - Off Nazionali di Eccellenza. Insomma un vero e proprio colpaccio per la difesa bianconera quello messo a segno dal Direttore Generale Mario Romeo. A dare la notizia del suo passaggio nel sodalizio spezzino lo stesso Valdivara 5 Terre tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito internet.



"Il Valdivara 5 Terre saluta i due Capitani uscenti: Francesco Terribile e Fabio Langella, destinati rispettivamente al Pegazzano ed all'Arcola. Capitan Francesco Terribile lascia dopo una lunga militanza ed un campionato portato stoicamente in fondo fino alla fine, come solo i veri capitani sanno fare, nonostante le condizioni difficili della Società ed una retrocessione annunciata già in autunno."