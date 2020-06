Cervia lascia il Follo San Martino

Non rinnovato, in maniera consensuale, l'accordo dopo il salto in Promozione. Le parole del tecnico a Calcio Spezzino

Follo - Con il Follo San Martino che sarà promosso al campionato superiore di Promozione per via della pandemia da Covid-19 che ha cristallizzato le classifiche si separano di comune accordo le strade della società del presidente Luongo e di mister Andrea Cervia. E' lo stesso allenatore a confermarlo a Calcio Spezzino attraverso queste parole.



"Ci lasciamo di comune accordo, abbiamo raggiunto l'obbiettivo che ci eravamo prefissati portando a casa un risultato storico toccando il punto più alto della storia di questa società. Personalmente ringrazio il paese, la società, tutto lo staff che è stato esemplare nell'organizzazione. Auguro il meglio per il futuro, un futuro che sia ricco di altra gioia come questa raggiunta insieme."