Cervia: "Dispiace per il risultato, ma è stato un ottimo test"

Follo - Si è conclusa con una sconfitta la prima partita ufficiale di Coppa Liguria disputata dal Follo San Martino. Una partita giocata con il giusto approccio che, secondo i diretti interessati, li ha visti ben più incisivi della più rodata Tarros Sarzanese. Queste le parole di mister Andrea Cervia al termine del confronto con i ragazzi del collega Fanan:



"È stato un ottimo test in vista del campionato, ovvio che dispiace a tutti il non aver portato un risultato utile in questa prima Gara Ufficiale, sia per noi che per le tante persone che sono venute a seguire la partita. I ragazzi hanno risposto molto bene sul campo, nonostante i molti acciacchi portati dalla preparazione precampionato. Sfortunatamente la giusta espulsione di un nostro giocatore , ha rotto gli equilibri che si erano creati nell'arco della prima frazione di gioco. Sapevamo che non sarebbe stata una partita scontata, la Tarros è una squadra ben organizzata come ha dimostrato anche nella scorsa stagione. Abbiamo pagato qualche errore di troppo da domani si tornerà a lavoro per migliorare sia la condizione fisica che tecnico-tattica dei giocatori."