Castelnuovo Magra - Nuovo rinforzo di mercato per la Castelnovese nella sessione invernale. Dopo l'arrivo in giallonero del centrocampista ex Tarros Sarzanese Martelli il diesse Aldo D'Isanto annuncia l'ingaggio dal Valdivara 5 Terre del trequartista classe '88 Giuseppe Condemi. Quest'anno in Promozione alla corte di Priano due partite e una rete. In passato lo si ricorda con indosso la maglia del Canaletto in I Categoria mettendo a segno due marcature nella stagione 2016/2017.



L.G. -->