Castelnovese, ecco il primo volto nuovo

Castelnuovo Magra - Primo rinforzo in vista della nuova stagione per la Castelnovese neo promossa in I Categoria. Il diesse Aldo D'Isanto ha infatti ufficializzato a Calcio Spezzino l'avvenuto ingaggio del portiere Nicolò Ussi rimasto svincolato dopo la chiusura del Rebocco dove l'estremo difensore militava da due campionati. In precedenza lo si ricorda per l'esperienza con la maglia del Vecchio Levanto. Ora i gialloneri dovranno concentrarsi sulle altre trattative per chiudere il mercato in vista dell'inizio, ormai imminente, della nuova stagione.