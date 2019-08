Casarza Ligure, cambio di guida tecnica

Casarza Ligure - Piccolo terremoto al Casarza Ligure. La formazione granata, pronta per partire verso il prossimo campionato di I Categoria, ha dovuto incassare le dimissioni di mister Gabriele Venuti che, a causa di motivi personali, non inizierà quindi neanche la preparazione pre campionato. Il sodalizio della Presidentessa Cafferata non si è fatto comunque cogliere impreparato e ha subito individuato il profilo giusto nominando un nuovo allenatore. Si tratta del tecnico, ex di Sestieri e Panchina in II Categoria, Alessandro Lenzi. Intanto prosegue il casting per quanto riguarda l'attaccante che serve per completare la rosa dei granata. Dopo il sondaggio con l'ex Sammargheritese Corrado Neirotti si valuta anche il profilo di Lorenzo Paoletti, classe '95, rientrato al Rivasamba dopo il prestito allo Sporting Club Aurora con cui nello scorso campionato da Dicembre in poi aveva messo a segno 8 reti. Con in "calafati" in Eccellenza 6 le marcature in due stagioni.



G.L.